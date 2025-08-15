Rotta su Sancho: Roma all’attacco, offerta per l’inglese. E non molla Bailey

Se l'eventuale cessione di Manu Koné può essere considerata da tanti "dolorosa", per il progetto tecnico della Roma, il fatto che poi possa essere funzionale all'arrivo di altre pedine potrebbe renderla anche meno pesante del previsto. Già, perché con i soldi incassati dalla cessione del centrocampista francese la Roma potrebbe dare l'assalto a Jadon Sancho, uno capace di infiammare i cuori di tanti tifosi romanisti. Ma non solo a lui, visto che contemporaneamente Massara continua a lavorare anche su un altro esterno offensivo, il giamaicano Leon Bailey [...]. È un momento di grandi riflessioni in casa Roma, a due settimane dalla fine del mercato.

Gasperini storicamente è un allenatore che punta molto sugli attaccanti, [...] come ha detto in Inghilterra: "Dipende tutto da quanto vogliamo essere forti davanti, è lì che si determina la forza di una squadra. Quando hai giocatori forti in attacco sei più competitivo". Insomma, quella di Gasp è una filosofia, ma anche una convinzione: con gli attaccanti è più facile arrivare a vincere. Solo che la Roma, per andare a prendere nuove punte, ha bisogno di vendere, nonostante il saldo del mercato attuale tra entrate ed uscite dica solo -3,1 milioni di euro (passivo che con i vari bonus scende addirittura ad appena 700mila euro, sempre che tutti i bonus si concretizzino).

Il problema è sempre legato al settlement agreement firmato con l'Uefa nel 2022 e che vincola la società giallorossa fino a giugno prossimo. E siccome lì a sinistra la Roma ha cercato a lungo una soluzione (tra cui Echeverri ed Eguinaldo), alla fine si è deciso di virare su Sancho, che ha un contratto in scadenza con il Manchester United nel 2026. Il che vuol dire che l'inglese non può arrivare in prestito (dovrebbe eventualmente prima allungare il contratto con i Red Devils), tanto che la Roma ieri ha presentato un'offerta ufficiale da 23 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, semmai, il problema sarà cercare di trovare una quadra con il giocatore sull'ingaggio, visto che Sancho tra parte fissa e variabile guadagna circa 8,5

milioni di euro l'anno. E ci sarà anche da limare sulle commissioni dei suoi agenti, che sembrano aver sparato una richiesta a doppia cifra per portarlo in giallorosso. Di buono, però, c'è che Sancho ha dato il suo gradimento al trasferimento, preferendolo a un eventuale passaggio in Turchia al Besiktas [...].

Massara continua a tenere in piedi anche la trattativa con Monchi per quanto riguarda Bailey, ala giamaicana che fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori. Un profilo che si avvicina molto a quello di Lookman, che a Gasp ha regalato tante soddisfazioni a

Bergamo. La controindicazione, piuttosto, è che Bailey è abituato a giocare a destra, ma in caso può adattarsi anche a sinistra. La Roma lo vuole in prestito (oneroso) con un eventuale diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Lui e Sancho dentro, Koné fuori. Alla fine il sacrificio potrebbe anche essere sostenibile....

(gasport)