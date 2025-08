Roma vincente, ma meno brillante: si fa sentire il duro lavoro di Gasp

Una vittoria netta nel risultato, ma, meno nelle sensazioni. La Roma batte per 3-0 il Cannes nell'amichevole giocata al Tre Fontane con i gol di El Shaarawy, Dovbyk e del solito Ferguson che è al sesto centro in tre partite. [...] I giallorossi sono risultati appesantiti rispetto alla gara contro il Kaiserslautern e i carichi di lavoro di Gasperini si iniziano a far sentire. [...] Tra le buone notizie ci sono anche alcune conferme: El Shaarawy è stato il migliore in campo, mentre Artem Dovbyk nonostante sia ancora macchinoso ha mostrato cose interessanti. Bene anche la crescita di Pisilli, mentre, super positiva anche la prova di Hermoso. Assenti poi Mile Svilar, per un infortunio dell'ultimo momento e Paulo Dybala che ha ancora fastidio alla cicatrice e quando calcia sente dolore. [...]

(corsera)