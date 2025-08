Roma, tre squilli e prove di futuro

Ci sarà tempo per divertirsi. Per ora, la Roma è un cantiere aperto con ancora qualche mancanza e qualche dubbio proveniente dal fronte calciomercato. Il 3-0 ottenuto contro i cugini del Cannes da modo ai tifosi di vedere per la prima volta dal vivo la nuova squadra di Gian Piero Gasperini. Si sono viste tanti spunti positivi, ma, anche altri aspetti su cui ci sarà tanto da migliorare come i tanti buchi lasciati in difesa e che hanno favorito gli inserimenti del club francese. Tutto ciò rientra ovviamente nella normalità considerando i carichi di lavoro ed è anche importante che sia il quarto test di fila in cui la Roma non subisce gol. [...] Dovbyk è apparso ancora un pochino appesantito, ma, il timbro l'ha messo seppur con l'ausilio di un ottimo Stephan El Shaarawy, ci sarà tempo per vederlo all'opera.

Ancora una volta Evan Ferguson ha regalato una buonissima prestazione. Meno mobile rispetto all'amichevole giocata contro il Kaiserslautern, ma, sempre tanta cattiveria. Prova anonima, invece, di Neil El Aynaoui, mentre debutto anche per Wesley che ha messo in mostra le sue doti atletiche. [...]

(Il Messaggero)