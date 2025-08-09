Roma, su Fabio Silva c'è anche il Dortmund: offerti 16 milioni

Dopo l'addio, quasi definitivo, a Claudio Echeverri, su cui il Manchester City ha fatto muro, la Roma non molla Fabio Silva. Ma il tempo stringe. L'attaccante portoghese del Wolverhampton continua a spingere per la soluzione italiana. I contatti con Gasperini ci sono stati nelle scorse settimane - e il sorriso mostrato dall'allenatore nei giorni scorsi a domanda diretta, dice ta-to - ma sul tavolo ora c'è la prima mossa concreta del Borussia Dortmund: 16 milioni di euro al Wolves per il trasferimento a titolo definitivo. Una prima offerta ritenuta ancora bassa dal club britannico, ma che mette pressione ai giallorossi, ancora fermi alla fase dei contatti e senza aver formalizzato una proposta. (...) Fabio Silva, che ha il con-tratto in scadenza 2026, ha già fatto capire di preferire la destinazione italiana alla Bundesliga, ma sa che la corsa ormai è diventata a tre e non potrà durare all'infinito. Le alternative restano vive. Eguinaldo, jolly offensivo brasiliano dello Shakhtar (classe 2004), resta nella lista, ma ora c'è da valutare l'entità dell'infortunio. Piace anche Abdallah Sima, esterno senegalese del Brighton, reduce da una stagione in prestito al Brest con 12 gol e 2 assist in 40 presenze. E Jadene Philogene 23enne dell'Ipswich Town. (...)

(La Repubblica)