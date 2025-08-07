Roma sommersa dall’Aston Villa. Dalla difesa a Dovbyk: serata horror

La sesta Roma non è buona. Va bene che Gasperini aveva fatto allenare la squadra ieri mattina, le gambe pesanti, gli avversari più avanti nella preparazione. Tutto vero, ma se i test vengono organizzati è perché servono a dare delle risposte. E qui, nella sconfitta per 4-0, sono state tutte negative. L'Aston Villa ha passeggiato sulla Roma, che nelle prime cinque amichevoli non aveva incassato neppure una rete e ieri invece ne ha prese due in 17 minuti e tre in 40. Non ha funzionato nulla, in pratica. La fase difensiva è stata da film horror, Dovbyk al solito trasparente, Wesley fuori fase, poco cercato e pure poco preciso nei controlli, la stessa fase offensiva è stata lontanissima dalle abitudini gasperiniane: nel primo tempo neppure un tiro nello specchio della porta di Martinez, da segnalare giusto un guizzo in avvio di El Aynaoui dopo un pallone recuperato.

[...] Può sembrare un paradosso, ma il peggio dei primi 45 minuti s'è visto nella mancata costruzione di una vera fase offensiva. E tornano in mente allora le parole di Gasperini di lunedì: "Dall'attaccante che arriverà si capirà quanto sarà forte la squadra". Dovbyk-El

Shaarawy-Baldanzi non hanno praticamente mai impensierito i difensori di Emery.

L'ucraino è parso davvero un corpo estraneo al contesto di squadra. Per l'ennesima volta.

Emblematica poi un'azione del primo tempo, quando ha letteralmente mollato il difensore avversario in proiezione offensiva, lasciandogli campo libero. Troppo leggero Baldanzi, volenteroso ma non pungente El Shaarawy. E infatti è bastato inserire Soulé nel secondo tempo per vedere qualcosa. Non molto, ma almeno un tiro in porta, quello dell'argentino finito all'incrocio dei pali.

[...] Gasperini non può essere felice, non lo è neppure il direttore sportivo Ricky Massara, arrivato proprio ieri in Inghilterra per assistere al match. Molto c'è ancora da fare. Sul mercato, certo. Ma anche nell'inserimento dei nuovi: El Aynaoui fa vedere di avere nelle gambe idee interessanti e una mentalità che non può non piacere a Gasp, ma ha bisogno di iniziare a fare vera coppia con Koné. E Wesley ha necessità di trovare i tempi giusti negli inserimenti. Al campionato mancano 16 giorni: non pochi, ma neppure troppi.

(corsera)