Roma, si vede la firma di Gasperini. E a metterla ci pensa Wesley

Si può incidere davvero su una squadra anche in pieno mercato, con poco più di un mese di lavoro e una rosa ancora incompleta? La risposta è sì, e a dimostrarlo è Gian Piero Gasperini, che nel giorno della sua 600ª panchina in Serie A ha guidato la Roma a un successo importante contro il Bologna. La vittoria porta la firma di Wesley, uno dei nuovi acquisti, autore al 53’ di un destro non perfetto ma letale, che si è rivelato decisivo. Un segnale incoraggiante: la Roma ha ancora molto da costruire, ma la strada intrapresa è quella giusta. (...) Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano è apparso spento e senza la brillantezza vista nella scorsa stagione. Appena 101 giorni dopo il trionfo in Coppa Italia nello stesso stadio, la magia non si ripete: i rossoblù restano in ombra e tornano a casa con più dubbi che certezze. (...)

(corsera)