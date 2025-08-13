Roma, servono i gol

Sancho? Per ora costa troppo. Echeverri? Se il City non apre al diritto di riscatto sul prestito non se ne parla. Fabio Silva? Magari arrivasse ma occhio al Lipsia che ha incassato 87 milioni per Sesko e potrebbe chiudere in ogni momento. Eguinaldo? Fino a quando non si avranno certezze sul recupero dall'infortunio rimane in stand-by. Franculino? Al momento è un'opzione di scorta, come Ezzalzouli. [...]

Chi pensa che Gasperini esageri nel reclamare un attaccante che possa rafforzare la rosa, dovrebbe rileggersi un passaggio dell'intervista rilasciata lo scorso aprile da Ranieri al nostro giornale. Domanda: Ha detto che la squadra va migliorata, quindi non rivoluzionata? Risposta testuale: «Si, lo confermo, non va rivoluzionata. Vi faccio un esempio. State scrivendo, giustamente, che la Roma segna poco. Per il prossimo anno, quindi, dobbiamo prendere dei calciatori che sappiano fare gol». Quattro mesi dopo siamo allo stesso punto di partenza. Probabilmente migliorati davanti con lo switch tra Ferguson (che comunque in carriera in Premier non è mai andato oltre le 6 reti) e Shomurodov. [...] Siamo sicuri che al 13 agosto la Roma sia migliorata a livello offensivo e abbia preso, per utilizzare le parole di Ranieri, «calciatori che sappiano fare gol»? [...]

(Il Messaggero)