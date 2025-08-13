Roma-Sancho: non è solo un sogno. Ma serve abbassare il monte ingaggi

[...] Oggi Jadon Sancho pare poco più che un miraggio, per tutti i motivi più logici del mondo: un ingaggio alto - sei milioni netti è la richiesta dei suoi agenti in giro per l'Europa - e, non bastasse, anche una richiesta di commissioni extralarge al momento della firma, almeno a due cifre. Ma ad agosto quel che vale il 13 del mese non é lo stesso del 20 o del 25. E le condizioni di chi vende, del giocatore e anche di compra si possono aggiornare rapidamente.

La Roma una telefonata agli agenti dell'esterno offensivo inglese l'ha fatta. [...] Per mettersi davvero in gara devono accadere due cose. La prima: che un club che gioca la Champions League non entri in corsa rapidamente e di fatto "sparigli". La seconda: per quei sei milioni netti di ingaggio va fatto spazio. Va abbassato il monte ingaggi attuale con cessioni pesanti, non tanto in termini di cartellino quanto appunto di stipendio. Viene subito in mente il nome di Pellegrini, intorno al quale qualche sondaggio da Premier e dalla Turchia è anche arrivato, però il centrocampista non è intenzionato a muoversi: la sua idea è scegliersi con calma il club di domani andando in scadenza. Ma non è l'unico. Il difensore Hermoso ha un ingaggio da 3,5 milioni netti più bonus che sono oggettivamente fuori scala per un giocatore non titolare. E quei numeri lo piazzano automaticamente sul mercato, da qui in avanti.

Un discorso a parte, legato anche al tema Krstovic, lo merita anche Dovbyk, che guadagna 3,5 milioni, La morale è semplice: se la Roma riuscirà a mettersi rapidamente a dieta con gli stipendi, allora potrà davvero lanciare l'assalto in maniera concreta verso Sancho. [...]

(corsera)