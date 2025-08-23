Roma, ricominciamo: Olimpico esaurito per la prima di Gasp

Questa sera all'Olimpico contro il Bologna, inizia il nuovo campionato della Roma. Sarà una serata di debutti: quello di Gian Piero Gasperini, che coinciderà con la sua panchina numero 600 in Serie A. La cornice sarà quella di un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Sarà anche la serata della presentazione dei nuovi: Wesley, Ferguson, Ghilardi ed El Aynaoui oltre a Vasquez. Non ci sarà Bailey, fermato da un infortunio. [...] Un gruppo di prospettiva che rappresenta un investimento. [...] Un debutto che non è solo l'avvio della stagione, ma, il primo passo di una nuova era, dentro uno stadio che ha già scelto di schierarsi: accanto alla Roma di Gasperini.

(corsera)