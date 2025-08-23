Roma, modello Gasp

IL TEMPO (L. PES) - La prima non si dimentica, anche se la testa vola altrove e ci si ritrova a fare più di quanto si dovrebbe. Gian Piero Gasperini al battesimo di fuoco in un Olimpico esaurito dove questa sera la Roma sfida il Bologna nella prima giornata del nuovo campionato. Tra campo e mercato il tecnico non nasconde le perplessità per le tempistiche della sessione guidata da Massara ma, mette un punto alla questione Pellegrini. Accompagnando l'ormai ex capitano giallorosso verso l'uscita, sostituendosi alla società col chiaro intento di smuovere le acque in chiave rinforzi di mercato. [...] Non vede il numero sette nel futuro della Roma Gasp, che sprona il centrocampista, al contrario motivato a giocarsi le sue carte almeno fino a gennaio. Tra i giocatori in bilico c'è anche Dovbyk, sul quale l'allenatore sembra avere le idee chiare: ci punta, ma, non chiude la porta a possibili cambiamenti dell'ultimo momento. [...]

L'attesa di Sancho e l'inserimento dei nuovi, c'è spazio per tutto nella prima conferenza di Gasp: "Non conosco la durata delle trattative. La proprietà con me è sempre stata chiara rivelandomi le sue volontà, i loro pensieri sono sempre stati chiari, la realizzazione è più complicata. Di fatto, il mercato si potrà giudicare il 31 agosto. I nuovi? Non tutti dall'inizio, sono profili giovani che mi piacciono. Ci si può lavorare bene". Tante parole prima della verità. Stasera all'Olimpico arriva una squadra dai valori importanti e reduce da due annate molto positive. La Roma è ancora un cantiere aperto, ma Gasp ci tiene a partire col piede giusto.