Roma, lo sprint di Nene

[...] Così la Roma si è messa alla ricerca di un calciatore che possa garantire il cambio di passo, che alle letture intelligenti del gioco possa abbinare pure un'esuberanza fisica, meglio se incontrollata, il dribbling facile e una buona confidenza sotto porta. Caratteristiche che appartengono a Nene Dorgeles, 22 anni, maliano, ala "esplosiva" che sta facendo le fortune del Salisburgo, con il quale ha realizzato 15 gol e confezionato 9 assist nell'ultima stagione, chiusa con la partecipazione al Mondiale per Club. Oggi può arrivare a costare 20 milioni, la

sensazione diffusa tra gli operatori di mercato è che il suo prezzo, ripetendo questi numeri anche l'anno prossimo, potrebbe addirittura raddoppiare. L'Europa abbonda di talenti, il lavoro certosino che sta conducendo il ds Massara però deve necessariamente concentrarsi soprattutto sul rapporto qualità-prezzo. E sulla formula giusta: magari un riscatto dopo un prestito, anche oneroso, pur di non costringere il club a un investimento importante già nell'immediato dopo i 61,5 milioni spesi per portare a Trigoria El Aynaoui (23 milioni), Wesley (25), Ghilardi (10,5) e Ferguson (3 per il prestito, riscattabile a 35). Il cerchio, dunque, si sta stringendo. A partire da Fabio Silva, il portoghese atipico dal fisico longilineo, il baricentro alto, l'abilità nello stretto e in campo aperto. Il Wolverhampton, a un anno dalla scadenza, lo valuta 15 milioni. [...] Sempre dalla Premier è in uscita pure il paraguaiano Julio Enciso del Brighton, come Fabio Silva con il contratto in scadenza nel 2026. [...] Per quanto riguarda il mercato in uscita, molto dipenderà dal futuro di Dovbyk, valutato circa 38 milioni di euro. Con quel tesoretto la Roma potrebbe finanziare quasi del tutto l'acquisto dell'esterno e pure prendere l'eventuale sostituto dell'ucraino, ad esempio Krstovic, sul quale si è mossa pure l'Atalanta e che il Lecce può cedere per 25 milioni. Intanto, Saud Abdulhamid oggi potrebbe viaggiare con la Roma verso Lens ma con l'intenzione di restare nella cittadina francese, dove danno per fatto il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto. [...]

(Corsport)