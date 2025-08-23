Roma, l'esordio di Gasp con il Bologna è sold out: "Dybala non è al top"

La prima panchina in giallorosso non si scorda mai. Questa sera all'Olimpico contro il Bologna, Gian Piero Gasperini siederà per la seicentesima volta in Serie A. Un debutto che arriva contro una delle squadre più solide degli ultimi anni. [...] L'infortunio di Bailey pesa come un macigno, ma, il presente è questa sera, con le prime scelte di formazione: "Dybala è rientrato da dieci giorni, ha ripreso a lavorare, ma non può ancora fare novanta minuti". Lavorare sul presente, ma anche su un futuro che passa attraverso i nuovi acquisti: "Sono i profili su cui la Roma ha deciso di ricostruire. Sono giovani, il più vecchio ha 24 anni. Wesley, Ghilardi Ferguson, El Aynaoui: ragazzi di prospettiva. Ognuno arriva da un perso diverso. Si può lavorare bene, ma servirà tempo". [...]

Sul piano tattico, l'allenatore ribadisce la sua idea di elasticità: "Vorrei una squadra capace di giocare almeno due moduli con disinvoltura. Anche nell'arco della stessa partita, senza problemi. Servono tempo e partite per assimilare concetti, ma la direzione è quella". C'è poi il tema dei singoli come Hermoso: "Non doveva venire in ritiro ma poi ha fatto tutta la preparazione e tutte le amichevoli". [...] Il debutto all'Olimpico, con il Bologna, segna la prima tappa di un viaggio nuovo. La numero 600, per Gasperini, vale più di una statistica: è l'inizio della sua Roma.

(La Repubblica)