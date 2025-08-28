Roma, la fascia che pesa

La fascia di capitano romano e romanista è stata piuma per Francesco Totti, quasi piuma per Daniele De Rossi e ferro per Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi. Il primo, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo, ma, le sue prospettive future sono lontane da Roma. Il secondo, invece, ha dato ieri l'addio al calcio. Lasciare non è mai facile, ma, il calciatore ex Milan l'ha fatto al meglio, con un video in cui ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera: dal campetto sotto casa, allo scudetto con la Primavera della Roma, il prestito al Crotone, il ritorno in giallorosso, il gol da centrocampo contro il Barcellona in Champions League, la corsa per andare ad abbracciare la nonna e l'addio alla squadra in cui ha sempre giocato per tentare le avventure in Spagna, Francia e al Milan. Tra le tante presenze, la prima con la fascia da capitano è datata 28 ottobre 2015, la più emozionante il derby vinto per 4-1. Partite difficili, perché il calcio parlato è fatto di confronti e comparazioni, quella con Totti e De Rossi tra le più pesanti. [...] Ed è per questo che Gasperini ha chiarito subito che la Roma non avrà un capitano fisso, ma, la fascia andrà al giocatore con più presenze. In Roma-Bologna è toccato ad El Shaarawy mentre a Pisa il capitano potrebbe essere Cristante. I tifosi della Sud probabilmente eleggerebbero Mile Svilar. [...]

(corsera)