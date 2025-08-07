Roma inconsistente, l’Aston Villa cala il poker. Dovbyk spaesato

Tutte le preoccupazioni di Gasperini si concretizzano nella prima sconfitta dell'estate giallorossa: l'Aston Villa batte la Roma 4-0 al Bescot Stadium di Walsall. I campanelli d'allarme, fatti scattare dal tecnico a metà luglio, continuano quindi a suonare. Non si tratta certo di un allarme rosso, ma l'amichevole inglese ridimensiona la fiducia emersa nelle prime uscite. La squadra di Emery archivia la partita in 45 minuti: [...] prima la punizione di Buendia, poi due minuti più tardi il raddoppio di Ramsey, e ancora il tris di testa firmato Watkins. Proprio il terzo gol è il quadro di una difesa inconsistente: dalla sinistra Buendia supera Celik e Wesley crossando per il centravanti, lasciato solo da Angelino.

Il secondo tempo - escluso l'incrocio dei pali colpito da Soulé - recita un copione sulla falsariga del primo, con il poker inglese (Malen) che affossa definitivamente la Roma.

Non certo l'atteggiamento che Gasperini s'aspettava, visto che l'Aston Villa è una diretta concorrente per la conquista dell'Europa League. Almeno per il momento il gap da colmare resta. Non solo a livello fisico (la Premier League inizia una settimana prima della Serie A), ma in ottica mercato. Confrontando il valore delle rose, quella inglese vale molto di più della squadra di Gasperini, che aspetta novità in ogni reparto; soprattutto in attacco, dove Dovbyk ha deluso ancora una volta.

(Repubblica Roma)