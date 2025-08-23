Roma in ritardo, Gasp a muso duro

Non eravamo più abituati a sentir parlare in modo così schietto un allenatore. Ieri, Gasperini non è di certo criticabile per il modo di fare comunicazione e anzi, è meglio ascoltare una brutta verità che una bellissima bugia. [...] Ieri, ad ogni domanda è seguita una risposta non fraintendibile, a partire dalla posizione di Pellegrini: "Non so perché fate sempre a me questa domanda e non la fate al giocatore o alla società. Quello che ho visto è che c'è una situazione chiara ed è evidente che la società non abbia intenzione di rinnovargli il contratto. Se lui trova una soluzione adeguata per la quale è contento di andar via, è contenta anche la società". [...] Lui vorrebbe allenare e parlare del Bologna o delle sue 600 panchine in Serie A ma non è possibile. Così, invece di parlare di Immobile, si passa a Dovbyk e al suo futuro. Il tecnico riguardo all'ucraino ha risposto in questa maniera: "Non ho la sfera di cristallo per capire cosa succederà nei prossimi giorni. Ora è convocato, quello che accadrà lo vedremo". [...]

Trasparenza che non difetta nemmeno sul mercato: "Mi aspettavo un mercato più dinamico. Quanto alle difficoltà, sapevo che ci sarebbero state fino al 30 giugno, dopo mi sarei augurato che ci fosse più disponibilità". [...] C'è anche un Roma-Bologna: "È un biglietto da visita, dietro di noi c'è tanta passione, tanti abbonati, tanta gente, giochiamo contro una squadra, una delle migliori del campionato per quello che sta facendo negli ultimi anni. Una squadra rodata, preparata, è un bel debutto".

(Il Messaggero)