Roma in missione a caccia dei gol

Ci spera, ci conta, si sorprenderebbe del contrario. Gasp è lì che aspetta. I giorni diminuiscono, le possibilità sul mercato pure. Ma il tecnico si informa, chiede, telefona, con una sola ossessione: quella del gol. Perché gli sono bastati due mesi di lavoro per capire che questa squadra ha delle potenzialità interessanti ma deve rinforzarsi davanti. E il tecnico non si accontenta: ne vuole due. Un centravanti e un esterno alto a sinistra. Massara, preso atto, ci prova. Ieri sera il ds è stato intercettato mentre s'imbarcava [...] destinazione Londra.

Il viaggio è propedeutico ad un incontro che andrà in scena in giornata con l'agente di Sancho. Che è lo stesso dell'alternativa al nazionale inglese: il giovanissimo e talentuoso

George. Ci siamo, la svolta è imminente, in un senso o nell'altro. Massara proverà l'ultimo rilancio per Sancho, sapendo che è da tempo la priorità di Gasperini. Dopo il via libera ricevuto dai Friedkin [...] siamo arrivati al redde rationem. O Sancho dice sì oppure la Roma virerà su George.

L'accordo con l'United c'è da tempo. Manca quello con il calciatore che se è vero che non ha detto di no alla Roma, di certo fino ad oggi non ha detto nemmeno di si. Ma il viaggio di Massara lascia pensare che qualcosa nelle ultime ore si sia sbloccato. Forse l'ultimo tentativo di Sancho di accasarsi al Dortmund non è andato a buon fine. Club tedesco che sta insidiando fortemente la Roma per Fabio Silva. [...] Il blitz in terra inglese potrebbe servire quindi anche per relazionarsi con il Wolverhampton e provare il contro sorpasso alla società tedesca che è in vantaggio per l'attaccante portoghese

Ma Gasperini è stato chiaro con la società: l'esterno a sinistra non basta. Si aspetta anche un centravanti. E qui il discorso inevitabilmente ricade su Dovbyk. L'ucraino ha aperto al ritorno in Liga. Il club maggiormente interessato da una quindicina di giorni è il Villarreal, disposto anche a sobbarcarsi lo stipendio di Artem. Il problema è la formula proposta dal club spagnolo: prestito con diritto di riscatto. Così, la Roma non ci sta. [...] Occhio alla situazione del messicano Gimenez. Intermediari hanno proposto lo scambio con Dovbyk alla Roma e la risposta non è stata un no. Vien da sé che in questi casi sono i club che devono sentirsi, perché in ballo ci sono gli ingaggi e i costi di ammortamento che fanno la differenza. Tradotto: la Roma non chiude e aspetta le mosse di Tare. Una pista, quella legata all'ex Feyenoord, che oggi non è ancora una trattativa ma va comunque seguita. [...]

L'ossessione per giocatori che aumentino il potenziale offensivo ha messo da parte anche il discorso centrale in difesa. Gasp, che ha già adattato Celik e recuperato Hermoso [...], avrebbe voluto un semi-titolare. Si accontenta invece di un profilo giovane come Ziolkowski che oggi parte nelle retrovie ma domani chissà. Anche in mezzo, il tecnico ritiene di essere abbastanza corto. Pessina potrebbe essere la soluzione low cost, se il Monza abbassa le pretese. Perché la priorità è davanti. Tutto dunque sull'attacco. Sia il debutto contro il Bologna che i test con Everton e Aston Villa hanno dimostrato che mancano i gol.

