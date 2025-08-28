Roma, in attesa di George: decisivo il viaggio di Massara

Un matrimonio possibile a un prezzo accessibile quello tra la Roma e Tyrique George, baby talento del Chelsea. Il club inglese non chiede uno sproposito ed è una pista concreta e praticabile, al contrario dell'affare Sancho ormai tramontato. [...] Il direttore sportivo Frederic Massara, rientrato ieri a Trigoria, ha scelto quindi di affondare il colpo per il classe 2006, un profilo in linea con le richieste di Gasperini. Se la strada del prestito non convinceva il Chelsea, quella della cessione a titolo definitivo aveva fatto riflettere i giallorossi visti i costi. L'affare, però, si può chiudere intorno ai 20 milioni di euro, ovvero le stesse cifre della trattativa Sancho, ma, con ingaggio di molto inferiore. [...] Gasp, intanto, prevede comunque di affidargli le chiavi di quella zona di campo, magari con modi e tempi di versi per evitare la pressione.

(La Repubblica)