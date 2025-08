Roma fa tris con il Cannes: Dybala non è sul mercato

Paulo Dybala non è mai stato in discussione. L'argentino ha la piena fiducia del tecnico Gasperini e della società, che non ha intenzione di cederlo. Un cambio di rotta drastico rispetto alla scorsa estate, quando fu veramente ad un passo dall'Al-Qadsiah. Sono quindi infondate le voci che lo accostano al Benfica. [...] Il ragazzo è tranquillo e anche ieri dopo il 3-0 rifilato al Cannes, la Joya è andato a salutare il pubblico giallorosso. Sia lui che Lorenzo Pellegrini non hanno preso parte alla gara e hanno incitato i compagni dalla panchina. [...] Nell'amichevole contro i francesi, intanto, Gian Piero Gasperini ha fatto intendere parte delle gerarchie mettendo tutti i titolari nel secondo tempo. Artem Dovbyk è partito dall'inizio, simbolo che comunque è indietro rispetto a Ferguson, ma il gol potrebbe avergli dato fiducia. [...] Capitolo seconda punta: Echeverri del City piace, ma, la trattativa è più complicata del previsto. Tiene quota il nome di Fabio Silva del Wolverhampton.

(La Repubblica)