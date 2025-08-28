Roma, è stallo: Gasp in attesa

Lo stallo è servito. [...] Non è tempo di sorrisi a Trigoria, perché Gasperini continua a chiedere ben 4 acquisti: un esterno alto, un centravanti, un centrocampista di scorta e un vice Angelino. [...] Il tecnico però non ci sta con queste tempistiche ed era stato chiaro a Burton con i Friedkin. L'allenatore della Roma aveva ricevuto delle rassicurazioni sul mercato e ad oggi è stato accontentato solo con Wesley. [...] Gasperini ha sempre ribadito che ci si può anche accontentare. Quindi, va bene Ziolkowski che arriverà domani, andrà bene Tsimikas al posto di Salah-Eddine ed eventualmente va bene anche Pessina come opzione low cost, ma, sugli attaccanti no. In quel reparto, vorrebbe che si facesse la differenza. Se a destra ci sono Dybala e Soulé, a sinistra c'è solo Bailey adattato e eventualmente George, un gioiello da sgrezzare. Così non basta. Dovbyk non convince ed è chiaro che continuerà a difenderlo, ma, il Gasp mantiene una flebile speranza per Fabio Silva nonostante il suo imminente trasferimento al Borussia Dortmund. Il tecnico lo ritiene perfetto nei suoi meccanismi offensivi e non ha mai pensato che fosse impossibile arrivare anche al portoghese del Wolverhampton. [...]

(Il Messaggero)