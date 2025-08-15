Roma, doppia mossa. Ma Koné può partire

Che sia il modo di lavorare ereditato dal mentore Sabatini - quello di giocare su più tavoli contemporaneamente - o una strategia volta a provare il doppio colpo di mercato, di certo dalle parti di Trigoria non ci si annoia. Dopo un periodo di apparente calma, il Ferragosto di Massara è diventato all'improvviso caldissimo. Sia in entrata che in uscita. Perché se da un lato la tifoseria sogna l'accoppiata Sancho-Bailey, dall'altro c'è la consapevolezza che questa potrebbe arrivare soltanto a fronte di un sacrificio. E visto che Ndicka nicchia sull'ipotesi milionaria del Neom, a finire sul mercato è Koné. Che sia stato offerto o l'Inter abbia fatto il primo passo nei confronti del francese a questo punto poco importa. [...] Sono quaranta i milioni (più gli immancabili bonus) messi sul piatto dall'Inter. A Trigoria ne chiedono 50 ma la distanza non è di quelle incolmabili.

È chiaro che poi Massara dovrebbe trovare il sostituto di Manu - in quest'ottica sono stati avviati i primi contatti con il Monaco per Magassa, con l'alternativa Florentino del Benfica - ma questo sacrificio tecnico verrebbe effettuato per accontentare Gasperini in attacco. A 8 giorni dall'inizio del campionato, il tecnico è rimasto fermo alle parole rilasciate nel ritiro di Burton Upon Trent: "C'è l'esigenza di un paio di giocatori, questo per quanto riguarda il completamento. Invece per il rafforzamento la società è alla ricerca di profili che possano darci qualcosa in più".

Conti alla mano: due per completare (Ziolkowski e un altro anche se con la partenza di Koné servirà poi il sostituto, appunto Magassa), più dei profili per rinforzare una squadra che evidentemente per l'allenatore oggi non è più forte di quella dello scorso anno. Non si tratta di fare l'esegesi delle sue parole, ma prendere atto che per Gasp la Roma è ancora ampiamente incompleta se vuole competere per un posto nella prossima Champions. E la differenza, per l'allenatore, la fa il reparto offensivo.

Per questo motivo, preso atto della vicenda Koné [...], Massara ha lanciato la doppia offensiva per Sancho e Bailey. Uno gioca a sinistra e l'altro a destra: sarebbero perfetti come coppia di esterni larghi dietro il centravanti (o magari uno a giostrare da seconda punta con il trequartista alle spalle). La Roma nelle ultime ore ha proposto 23 milioni per il nazionale inglese con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Detto che Sancho dovrebbe prima allungare di un anno il contratto (l'attuale scade a giugno), lo sforzo economico della Roma [...] sarebbe notevole.

Anche perché Massara non si fermerebbe, ed è in pressing anche su Bailey. E il fatto che ieri il suo omologo all'Aston Villa, Monchi, abbia giocato a nascondino per tutto il giorno, la dice lunga sullo stato della trattativa. Il giamaicano piace molto anche al Besiktas: il banco potrebbe saltare se i turchi mettessero sul piatto i 25 milioni richiesti dal Villans. Perché ad oggi Massara, che ha il gradimento del ragazzo, offre un prestito con diritto di riscatto, anche semplice da soddisfare, ma sempre di diritto si tratta.

È chiaro che a quel punto, qualora al ds riuscisse il clamoroso uno due, i costi verrebbero ammortiti dalla partenza di Koné, che potrebbe non essere l'unica. Al di là dei calciatori che hanno le valigie pronte da tempo (Kumbulla, Hermoso, Salah-Eddine, a questo punto Baldanzi) che farebbero spazio anche a livello d'ingaggi dei due attaccanti e del sostituto di Manu, la coperta tra costi dei cartellini e quelli gestionali rischierebbe comunque di essere troppo corta. Non va escluso quindi che in queste due ultime settimane di mercato i fari possano accendersi all'improvviso anche su uno tra Pellegrini e Dybala. Consapevoli però di una cosa: non stiamo parlando di due calciatori qualunque. Ergo, eventualmente, sia Lorenzo che Paulo non accetterebbero qualsiasi destinazione. È un po' lo stesso discorso di Dovbyk: l'offerta del Leeds c'è stata ma Artem se si muoverà lo farà per qualcosa di migliorativo, economicamente e tecnicamente.

