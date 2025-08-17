Roma da Premier: preso Bailey, ora prova Sancho

Roma da Premier? E' ciò che vorrebbe Gian Piero Gasperini: prima Leon Bailey dell 'Aston Villa, poi Jadon Sancho del Manchester United. Al culmine dell'ultima amichevole coi sauditi del Neom prima del debutto in campionato, il tecnico e' andato ancora una volta oltre, allargando proprio l'orizzonte del mercato. Se da una parte il tecnico non ha chiuso alla cessione Manu Koné in nome del Fair Play finanziario, dall'altra ha ribadito la sua riluttanza a «stare fermo». (...) E così la Roma di cui ha parlato il tecnico, «che ha delle qualità e che bisogna cercare di migliorare», avrà in ogni caso nelle prossime ore un primo rinforzo di peso. Un nuovo attaccante per accentuare il tasso di pericolosità. Ovvero quel Bailey, il cui arrivo è previsto per domani, che sarà il primo giamaicano della storia giallorossa. L'esterno d'attacco è approdato in Europa a 13 anni e ha già lasciato il segno in Bundesliga e Premier con Leverkusen e Aston Villa. Con cui solo nell'ultimo periodo della scorsa stagione ha vissuto momenti difficili per la tanta concorrenza in squadra e per qualche panchina di troppo. Fino alla chiamata dei giorni scorsi del ds Ricky Massara e ad un accordo ormai raggiunto sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 20. E le motivazioni for-tissime di Bailey sono del resto le stesse di Sancho, l'altro grande obiettivo dei Friedkin. Il Manchester United ha già accettato l'offerta da 23 milioni della Roma e pure il giocatore ha messo i giallorossi in cima alla lista, ma per far sì che il sogno si realizzi serve una cessione. Che sia quella di Koné o di qualcun altro. Col giocatore ma-cano solo i dettagli relativi ai bonus del contratto. L'inglese, da parte sua, ha deciso di ridursi lo stipendio spalmandolo su un quinquennale da 4,5 milioni più bonus a salire (ci sarebbe solo da definire la parte riguardante le commissioni dei suoi agenti). (...)

(gasport)