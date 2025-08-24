Roma contro l'Atalanta. Esordio al Tre Fontane

IL TEMPO - Il Tre Fontane si prepara per il debutto casalingo della Roma in questa Primavera 1 2025/26 in occasione della sfida contro l'Atalanta valida per la seconda giornata. Quest'oggi i giallorossi scenderanno in campo alle 16:30 (Sportitalia) per riscattarsi dopo il pari beffardo con il Parma e trovare la prima vittoria in stagione. Anche i bergamaschi hanno pareggiato 2-2 nel turno precedente, dunque si prospetta una sfida delicata. In estate si sono visti parecchi cambiamenti dalle parti di Trigoria: dal ritorno di mister Guidi in panchina dopo un anno, agli addi pesanti di Golic, Levak, Graziani e Misitano, fino ai prestiti di Mannini e Reale. Tutti volti che hanno contribuito in gran parte nelle ultime due stagioni, con una finale e una semifinale scudetto. Acquisto di punta dell'estate giallorossa è l'attaccante prodigio classe 2009 dal Pescara, Antonio Arena, che ha esordito a Parma. Alla vigilia dell'Atalanta, mister Guidi non ha nascosto la sua gioia: «Tornare è una forte emozione».