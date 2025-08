Roma, conferma per Cristante. Krstovic solo se parte Dovbyk

Passano gli anni, cambiano gli allenatori, Cristante resta. Gasperini l'ha ritrovato a Trigoria e - almeno per ora - non può rinunciarci, vista la situazione del mercato a centrocampo: il solo ingresso di El Aynaoui non basta per completare il rinnovamento voluto dal tecnico. [...] Prima Di Francesco, poi Fonseca, Mourinho e ancora De Rossi, Juric e Ranieri hanno sempre puntato su Cristante, vincolato alla Roma fino al 2027 (l'ingaggio è di 2,8 milioni netti). Gasperini ha provato a lanciare una piccola rivoluzione, ancora in allestimento, complice un mercato lucchettato dai vincoli dell'accordo con l'Uefa, ma nelle gerarchie Cristante parte davanti a El Aynaoui. [...] Gasp voleva Ríos e ora cerca un profilo del genere. Insomma, uno che non faccia sentire la mancanza di Paredes. Non certo l'unico pezzo mancante della nuova Roma, che al momento non ha necessità di vendere i big. O meglio, potrebbe farlo in caso di offerte adeguate. Per il centravanti Dovbyk non sono mai arrivati tentativi accettabili, ma la partenza non va esclusa. [...] Se Dovbyk saluta, il nome in cima alla lista dei preferiti è quello di Krstovic, l'attaccante montenegrino del Lecce. Il capitolo partenze si arricchisce anche grazie a Solbakken, finito a titolo definitivo al Nordsjaelland. [...]

(la Repubblica)