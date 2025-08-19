Roma col turbo: Bailey sesto colpo, tratta per Rowe e insiste per Sancho

Avanti un altro. Anzi, altri due. Ieri Jadon Sancho ha detto no alla Roma, ma il club proverà comunque a convincerlo nei prossimi giorni. La prima risposta negativa dell'esterno del Manchester United [...] non ha quindi ancora chiuso del tutto il discorso. Ma, nel frattempo, il ds Massara ha sviluppato il piano alternativo per completare le fasce e non farsi trovare impreparato. Da una parte, ha chiuso in fretta l'affare Leon Bailey, che da ieri può essere considerato il sesto acquisto di peso del club giallorosso, e dall'altra ha avviato ufficialmente la trattativa per Jonathan Rowe, ala sinistra individuata per sostituire il titubante Sancho e accentuare il tasso di pericolosità della squadra sulla corsia manciпа.

[...] Da quanto è filtrato dal suo entourage, Rowe preferirebbe la Capitale rispetto al Bologna. E la Roma è disponibile a trattare attorno a una cifra appena inferiore ai 20 milioni (il valore dell'inglese indicato dall'OM). Oggi la trattativa dovrebbe entrare nel vivo anche per evitare giochi al rialzo per il cartellino dell'esterno. [...] Un altro nome proposto, sempre di nazionalità inglese, è quello di Tyrique George del Chelsea, ma solo con la formula del prestito che non convince a Trigoria.

Nel corso di questo lunedì così frenetico è stato definito l'accordo con Bailey. Che è arrivato dall'Aston Villa in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. E stamattina l'attaccante metterà piede a Roma, accompagnato dall'agente e padre adottivo Craig Butler. [...] Con il suo ingaggio Gasp rafforza cosi la fascia destra, potendo contare sulla velocità e la voglia di rilanciarsi di un giamaicano di talento che ha ancora molto da dire a certi livelli e che già era stato vicino alla Roma anni fa [...].

[...] Sul fronte centravanti si annunciano altre sorprese nei prossimi giorni. Il nome più gettonato di luglio, ovvero Fabio Silva, resta un profilo che piace molto a Gasperini. L'attaccante dovrà peraltro lasciare il Wolverhampton vista la scadenza di contratto. Per il portoghese si è affievolito l'interesse di Lipsia e Borussia Dortmund. E l'ipotesi giallorossa è quella di un prestito con riscatto condizionato sui 16 milioni grazie alla condizione di rinnovo automatico per una stagione. L'altro nome proposto in queste ore e su cui Massara sta riflettendo è quello di Breel Embolo, anche lui in scadenza con il Monaco e quindi prendibile per una cifra ragionevole. Resta difficile, intanto, la cessione di Artem Dovbyk e questo obbligherà la Boma a dover aspettare ancora qualche giorno.

