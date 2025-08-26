Roma, c’è Ziolkowski. Ora tutto sull’attacco: ecco la pista Gimenez

Non uno, ma due attaccanti. Non solo l'esterno a sinistra, ma anche un centravanti.

Il mercato della Roma ieri si è riacceso con l'acquisto di Jan Ziolkowski. La trattativa con il Legia Varsavia si è finalmente sbloccata: 6 milioni di euro la cifra definitiva, venerdì l'arrivo in città, la difesa ora va considerata al completo. Il nodo è il resto [...]. Siamo all'inizio di una settimana da fuochi d'artificio, almeno così spera Gasperini che è stato netto con la società: vuole altri uomini gol. E l'ultima pista porta a Santiago Gimenez: il messicano può lasciare il Milan, che non ha smesso di inseguire Vlahovic e li davanti non ha intenzione di fermarsi al danese Harder. [...] A Trigoria Gimenez piace, al fotofinish tra Roma e Milan si può chiudere un altare come quello dello scorso anno tra Abraham e Saelemaekers.

Non è detto però che si tratti di uno scambio con Dovbyk, stavolta. Il messicano può arrivare a prescindere, in prestito. Certo che il suo arrivo è però condizionato alla cessione dell'ucraino. Su Artem c'è il Villarreal, che l'ha chiesto in prestito con diritto di riscatto.

Fin qui la Roma non ha mai aperto all'addio temporaneo. Ma chissà, di fronte all'opportunità Gimenez lo scenario può cambiare. A margine, altre due piste per il ruolo da centravanti da non scartare: lo svizzero Embolo e l'olandese Brobbey. Magari un'accelerata a tutte le trattative potrebbe darla l'arrivo a Roma dei Eriedkin, da non escludere a breve. E in programma anche un ultimo tentativo per Jadon Sancho: Gasperini lo vorrebbe, ma i margini perché l'affare vada in porto sono da considerarsi ridottissimi.

[...] Di sicuro il tecnico ha necessità di un rinforzo a sinistra. I nomi possibili? Da escludere Dominguez del Bologna, che è stato cercato. Più verosimili le piste già emerse nei giorni scorsi. Il preferito è Fabio Silva: il portoghese è vicino al Borussia Dortmund, ma la Roma va tenuta ancora in corsa. Massara si è però mosso con decisione anche su George del Chelsea: è un 2006, ha referenze importanti e può arrivare anche in prestito. All'appello di Gasperini mancano pure un esterno sinistro e un centrocampista, che però vanno di pari passo con le cessioni di Salah-Eddine e almeno una pedina tra i centrocampisti/trequartisti, leggi Pellegrini e Baldanzi. [...]. Gasperini freme, si aspetta una rosa completa: non accetterebbe di buon grado di non veder sfruttata quella che lui ritiene un'occasione. La pazienza è finita, come il tempo del resto: sei giorni, poi tutto sarà più chiaro. Se pure sereno, si vedrà.

(corsera)