ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. C'è El Aynaoui, incognita Dybala. Ballottaggio Dovbyk-Ferguson

Questa sera alle 20:45, farà il suo esordio la Roma di Gian Piero Gasperini. Ad attenderla in uno stadio Olimpico sold out ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha ancora molti dubbi da sciogliere sul suo primo 11 titolare della sua carriera nella Capitale. In difesa, davanti a Svilar ci sarà il trio formato da Mancini, Ghilardi e Ndicka. Sugli esterni agiranno Angelino ed uno tra Wesley e Rensch. In mezzo al campo, molto dipenderà dalla presenza di Paulo Dybala dal 1'. In caso di titolarità della Joya, la mediana sarà formata da El Aynaoui e Koné. In caso contrario, invece, ci sarà Cristante con l'ex Lens più avanzato e accanto a Soulé. Davanti, invece, è corsa a due tra Ferguson e Dovbyk. Al momento, l'irlandese è in netto vantaggio sull'ucraino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

TUTTOSPORT – Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé; El Shaarawy, Ferguson.

IL MESSAGGERO – Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

IL TEMPO – Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, El Aynaoui, Angelino; Soulé, Ferguson.

IL ROMANISTA – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.