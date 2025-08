Roma argentina. Echeverri ha scelto i giallorossi: le telefonate di Dybala e Soulé

È bastato poco ieri per accendere Roma. Un piccolo commento via social, un indizio capace di creare un sogno. [...] Così quel "Top amigo" del Diablito, al secolo Claudio Echeverri, sotto la foto di Matias Soulé che festeggia il gol del 2-0 al Lens ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi. Anche perché la Roma ci sta provando davvero a portare a casa il talento argentino, grazie ai suoi connazionali che ha dentro casa: Soulé e Dybala. Immaginate che tridente andrebbero a costituire quei tre insieme, tutto classe e fantasia. E pazienza se poi a turno uno dei tre dovrebbe restare fuori, a Gasperini l'idea di avere una Roma formato "tango" piace eccome.

La Roma sta cercando un trequartista sinistro, un sottopunta di grande qualità, ma che abbia anche velocità e strappi. L'identikit porta a Lookman, che il Gasp ha plasmato e lucidato a dovere all'Atalanta. E la stessa operazione vuole ripeterla con Echeverri, che il City darà in prestito per fargli mettere nelle gambe partite, gol e assist. Solo che la Roma vuole un diritto di riscatto che gli inglesi non vogliono concedere, per non rischiare di perdere il giocatore. Echeverri però vuole la Roma e non il Girona (dove il City vorrebbe spedirlo) e allora Massara per superare questo momento di empasse potrebbe anche aumentare l'offerta, portando a 28-30 milioni l'eventuale diritto di riscatto [...].

Nel frattempo però è successo anche altro. E cioè che Echeverri si è sentito con Soulé e Dybala e ha scelto la piazza giallorossa per il suo futuro, almeno quello immediato. Sui cellulari sono volati messaggi e telefonate, nessuna gelosia per la possibile concorrenza.

Adesso tocca a Massara cercare di fare il resto, trovando il modo di chiudere l'operazione. Del resto, anche il ct argentino Scaloni vedrebbe meglio un'opzione Roma rispetto al Girona, perché sa che in giallorosso Echeverri giocherebbe a livelli più alti, potendo crescere ancora nelle mani di un maestro di calcio come Gasperini. [...]

A parlare dell'opzione Roma nelle ultime ore è stato anche un altro argentino, Daniel Brizuela, caposcout delle giovanili del River Plate, l'uomo che scoprì Echeverri dieci anni fa nella provincia di Chaco. "La prima volta che l'ho visto ho capito subito che era un prodigio: abilità tecniche super e un'incredibile facilità nel controllo del pallone. La Roma sarebbe una mossa fantastica, lui ha qualità che potrebbero integrarsi perfetta mente con quelle di Dybala. Sul campo parlano la stessa lingua: Echeverri è un numero 10, ma sa anche giocare come seconda punta. È un mago, il giocatore a cui bisogna dare libertà, come il vento. Spetterà poi a Gasperini capire dove può essere più utile. Ma il calcio italiano in questo momento per lui può essere l'ideale". Se lo augura la Roma, ma anche Soulé e Dybala.

(gasport)