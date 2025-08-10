Roma ancora ai piedi di Soulé. Gasp: "Mi aspetto un attaccante"

"Mi aspetto un inserimento in attacco." Gian Piero Gasperini, al termine dell'amichevole vinta 1-0 contro l'Everton, ha ribadito l'urgenza di rinforzi offensivi. L'allenatore ha confermato di aver avuto una "bellissima riunione" con la proprietà, che gli ha comunicato "cose molto importanti" sul mercato, e ora spera "che verranno realizzate". Il DS Massara è al lavoro per concretizzare le richieste del tecnico.

La vittoria a Liverpool, pur non essendo di enorme peso, ha risollevato il morale dopo la pesante sconfitta con l'Aston Villa. La Roma ha costruito il successo con pazienza, trovando il gol decisivo nella ripresa grazie a Matías Soulé, il giocatore più brillante di questo precampionato. L'argentino ha segnato su assist di Mancini, sfiorando anche il raddoppio. Buone indicazioni sono arrivate da El Aynaoui, sempre più a suo agio negli schemi di Gasperini, e da Ghilardi, autore di un esordio sicuro in difesa. Continua a faticare, invece, Dovbyk. Sul centravanti ucraino, Gasperini ha precisato: "Sotto il piano atletico è in crescita e si impegna molto. A volte leggo che non mi piace, ma non l'ho mai detto."

Il tecnico guarda anche al rientro degli infortunati: "Dybala lo ritroverò la prossima settimana," mentre per Pellegrini i tempi saranno "un po' più lunghi". Mercoledì è atteso anche il rientro di Ndicka a Trigoria.

Gasperini ha elogiato i progressi della squadra e l'impegno dei giocatori durante la preparazione. Il bilancio del ritiro inglese è positivo, e ora l'attenzione si sposta all'ultima amichevole a Frosinone contro il Neom.

