Roma, altri tre colpi dal mercato: ecco Ziolkowski, Dovbyk parte

L'avvio convincente contro il Bologna non ha spostato l'attenzione di Gasperini dal mercato. L'allenatore giallorosso vuole ulteriori rinforzi. Un concetto chiaro anche nella testa di Massara. Per il direttore sportivo il sogno Sancho però è un binario morto [...]. Le varie call fatte con il ragazzo hanno portare a scartare l'ex Chelsea e Borussia Dortmund dalla lista dei desideri. Resta lo spiraglio Gasp che domenica ha spiegato: «Lui non ha mai detto no alla Roma». A decidere se mollare o continuare la trattativa sarà Dan Eriedkin. Nell'attesa della decisione presidenziale, Massara si concentra sugli altri obiettivi.

Chiusa l'operazione per Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia. Operazione da 6 milioni di euro. Venerdì l'arrivo a Roma, subito dopo aver giocato il ritorno dei playoff di Conference League (28 agosto) con il club polacco.

Ma l'obiettivo del club è regalare altri tre acquisti a Gasperini entro il 1° settembre. Possibilmente a costo quasi zero, evitando di appesantire ulteriormente il bilancio. Sulla lista c'è Tyrique George, ala sinistra classe 2006 del Chelsea. Lui potrebbe essere l'alternativa a Sancho (non un caso che siano seguiti della stessa agenzia), anche se sulle tracce dell'inglese ci sono Lipsia e alcuni club di Premier. L'altro ruolo da coprire è quello dell'esterno a sinistra, come alternativa ad Angelino. Salah-Eddine è fuori dal progetto tecnico e vicino al prestito al Cagliari: per questo la Roma sta avanzando i colloqui per Kostas Tsimikas, terzino classe '96 del Liverpool. Il greco è in uscita e ha già un accordo verbale con il club giallorosso. L'offerta è di un prestito con diritto di riscatto, ma manca ancora il sì dei Reds che vorrebbero la cessione a titolo definitivo.

L'ultima casella da riempire è quella dell'attaccante. Serve però prima cedere, e Artem Dovbyk potrebbe sbloccare tutto. Il Villarreal si è interessato, ma a Trigoria ancora non sono arrivate offerte ufficiali. Gli spagnoli puntano ad un prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vorrebbe inserire l'obbligo. Sfumatura non secondaria, ma superabile, anche perché sbloccherebbe la questione prima punta, tanto cara a Gasperini. [...]

