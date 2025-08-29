Roma allo sprint

Ultime ore caldissime di mercato per la Roma, che dopo giorni di attesa potrebbe finalmente sbloccare l'operazione George con il Chelsea: la trattativa prosegue su una base di 20 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Un colpo che garantirebbe a Gasperini un esterno offensivo di qualità, ma che non esaurisce il lavoro di Ricky Massara. Perché oltre all'asse con Londra, nelle ulti-me ore si sta aprendo una pista tutta italiana, che potrebbe diventare uno dei capitoli più interessanti di questa sessione: quella con il Milan. Tutto ruota attorno al futuro di Artem Dovbyk, ormai ai margini del progetto giallorosso. L'attaccante ucraino piace ai rossoneri e lo scambio con Santi Gimenez è più di un'idea. (...) Il vero spartiacque, però, potrebbe arrivare dall'infortunio di Jashari, provocato (involontariamente) proprio da Gimenez. Lo stop del centrocampista svizzero, fermato da una frattura al perone, rischia di obbligare il Milan a muoversi con decisione sul mercato. Ed è qui che entra in gioco Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha estimatori a Milanello e il suo addio avrebbe effetti significativi sui conti: con uno stipendio vicino ai 6 milioni netti a stagione bonus compresi (quasi il doppio lordi), la sua uscita libererebbe risorse importanti. La mossa consentirebbe a Massara di andare fino in fondo per Florentino Luis, profilo già sondato con il Benfica. I portoghesi lo valutano 25 milioni, ma la Roma punta a un prestito con obbligo di riscatto. (...) In difesa il colpo è già fatto: Jan Ziolkowski, classe 2005 del Legia Varsavia, è atteso oggi nella capitale per visite e firma. Operazione da 6 milioni più 1,5 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita che è stato il vero nodo della trattativa. Un gigante di 194 cm che diventa il settimo acquisto della gestione Massara e chiude, almeno per ora, i movimenti nel reparto arretrato.

(corsera)