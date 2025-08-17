Roma all'attacco

IL TEMPO (L. PES) - Gol, dribbling e corsa. Gasperini ormai da settimane chiede a gran voce rinforzi di qualità in attacco che possano migliorare i numeri offensivi della Roma, e ora Massara è pronto a chiudere il doppio colpo che può regalare più di un sorriso al tecnico nella settimana dell'inizio del campionato. Sono le ore decisive per il via libera allo sbarco nella Capitale di Leon Bailey. Ieri gli agenti del giamaicano sono arrivati in Italia per definire i dettagli mentre a Trigoria si aspetta l'ok definitivo dell'Aston Villa per un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 20 milioni di euro. Il ventottenne mancino può spaziare sull'intero fronte offensi-vo e darà a Gasp l'opportunità di variare le scelte alle spalle del centravanti. Giornata importante anche sul fronte Sancho, l'altro grande obiettivo del ds Massara, che ha trovato l'accordo cok Manchester United per un prestito con obbligo di riscatto a una cifra complessiva superiore ai 20 milioni. La palla è nelle mani dell'inglese che ha dato un'apertura ai giallorossi già all'inizio della settimana ma ora sta riflettendo su tutti gli aspetti dell'offerta sia a livello economico e progettuale. La fiducia resta alta sulla riuscita dell'affare anche per-ché lo stesso club britannico spinge per l'uscita dell'attac-cante. Il piano a Trigoria non cambia anche dopo la decisione di non proseguire la trattativa con l'Inter per Koné, una scelta dettata sia dal fattore ambientale che dalla forte volontà di Gasperini di tenere il centrocampista francese come faro centrale della sua squadra. In entrata, inoltre, si continua a lavorare per il giovane difensore polacco Ziolkowski che prenderà il posto di Kumbulla: oggi l'albanese è atteso a Mallorca per firmare il contratto con gli spagnoli. Il centrale si trasferisce in prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro. C'è ancora tanto da lavorare sul fronte uscite. Non solo Kumbulla, assente tra i convo-cati dell'ultima amichevole estiva di ieri, ma anche Darboe e Salah-Eddine sono sul merca-to. Il laterale olandese non ha convinto Gasperini nelle scorse settimane e può partire dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Non sono affatto da escludere altre partenze, visto lo sforzo economico che la società sta per compiere nel reparto avanzato, con i nomi di Hermoso, Baldanzi, Pellgrini ed El Shaarawy tra i primi indiziati, anche se i giallorossi valutano offerte anche per altri elementi, esclusi i pilastri come Koné, Soulé e Svilar. Dopo il test di ieri, ad esempio, N'Dicka ha scambiato quattro chiacchiere con alcuni elementi dello staff e calciatori del Neom, club che nelle scorse settimane si era interessato all'ivoriano. Iniziano le classiche settimane di fuoco del mercato estivo, dove può succedere tutto e il suo contrario. Quel che è certo è che Massara vuole iniziare col botto, per poi cercare di massimizzare con le cessioni e provare ad aggiungere qualche rintocco finale. Di sicuro a Trigoria, fino al primo settembre, si dormirà poco.