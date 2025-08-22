Roma al bivio Sancho

Gian Piero Gasperini immagina una Roma offensiva e ricca di talento, con giocatori come Bailey, Sancho, Soulé e Dybala. Tra i suoi desideri c'è anche Fabio Silva, considerato una punta ideale per il suo gioco, (...) da affiancare al giovane Ferguson. Per realizzare questi obiettivi, il tecnico sta spingendo sulla società per accelerare le operazioni di mercato, mentre il DS Massara lavora per costruire una squadra competitiva con risorse limitate.

La trattativa principale riguarda Jadon Sancho. L'accordo con il Manchester United è stato raggiunto sulla base di 18 milioni di euro, e anche l'ingaggio non sembra un ostacolo insormontabile. Il vero problema è la volontà del giocatore, che temporeggia nella speranza di ottenere condizioni economiche migliori o una chiamata da un club di Champions League. La pazienza della Roma sta per finire. Nel frattempo, Massara esplora alternative: oltre a Embolo del Monaco, si monitorano giovani come George (Chelsea), Ezzalzouli (Betis) e il ventenne Wilson Odobert del Tottenham, valutato almeno 25 milioni.

Per Fabio Silva, la cui valutazione è di 20 milioni, la Roma ha offerto 15. La trattativa è legata a un'eventuale cessione di Dovbyk, che libererebbe le risorse necessarie per l'affondo sul portoghese.

Anche a centrocampo la situazione è fluida. Una possibile partenza di Koné, valutato 50 milioni, aprirebbe alla necessità di un nuovo innesto. Il preferito è Atangana del Reims, (...) ma non si esclude l'arrivo di Pessina dal Monza, giocatore molto apprezzato da Gasperini, che potrebbe arrivare indipendentemente dalla cessione di Koné per completare il reparto.

