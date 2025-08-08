Rios e ora Echeverri: le attese sul mercato logorano Gasperini

Alla ricerca del tempo perduto. Prima con Ríos e poi con Echeverri la bussola del mercato romanista s'è inceppata due volte, mandando fuori strada le aspettative di Gasperini, che dalle trattative avrebbe voluto risposte più telegrafiche, meno lungaggini. [...] Dei nuovi acquisti, Ferguson - out per un affaticamento - è quello che ha convinto di più, tanto da mettere in discussione la titolarità dell'altro centravanti: Dovbyk, che ieri ha studiato e applicato singolarmente i movimenti voluti dall'allenatore, resta sul mercato. Buoni anche gli spunti di El Aynaoui, che-durante il poker incassato mercoledì dall'Aston Villa - ha mostrato qualità e si gioca il posto con Bryan Cristante. [...] A destra Wesley - pagato 25 milioni più bonus - «non ha fatto bene, ha sbagliato sul piano tecnico», ha detto il mister dopo la prima sconfitta dell'estate. [...] Spostandosi a sinistra, le qualità di Angelino non sono certo in discussione, ma il tecnico vuole più fisicità e lo spagnolo non ha sostituti. Lo dimostrano le scelte di Gasperini, che mercoledì - al momento del cambio - ha mandato in campo il baby Filippo Reale, lasciando in panchina Salah-Eddine [...] Per questo il direttore sportivo Frederic Massara, subentrato a Ghisolfi, ha indirizzato subito il mercato estivo in una direzione chiara: riportare qualità. Una strada tortuosa - visto pure l'accordo con l'Uefa per contenere la spesa - che passa inevitabilmente da nomi pesanti. Echeverri su tutti, ma il Manchester City ha tirato dritto, ignorando le richieste della Roma, costretta - di nuovo dopo il caso Ríos - a cambiare strada e recuperare terreno. [...]

(la Repubblica)