Riecco Fabio Silva. Preso Ziolkowski

I sogni di Gasperini non cambiano: Jadon Sancho più Fabio Silva per completare l'attacco che ha in mente da settimane. Da una parte, l'operazione per l'esterno del Manchester United resterà ancora in stand-by fino a domani (poi il club virerà su altri profili, George del Chelsea ma non solo); dall'altra, le trattative per il jolly del Wolverhampton hanno di nuovo buone possibilità di concludersi con esito positivo. Perché la Roma e i Friedkin [...] ci credono, perché per il tecnico la punta portoghese ha tutti i requisiti (giovane età, estro e duttilità) per esaltare il suo gioco in attacco. Proprio ieri un nuovo spiraglio si è aperto nella trattativa tra il ds Massara e il giocatore.

E proprio in queste ore, nonostante il pressing del Borussia, si continua a trattare per raggiungere un accordo sulla cifra del passaggio a titolo definitivo dell'ex Las Palmas: un compromesso da realizzare attorno ai 16/17 milioni per convincere il club inglese e un contratto di 5 anni a 2,2 milioni di euro a stagione per accontentare Fabio Silva. E mentre ieri il club ha detto no al Villarreal per Artem Dovbyk (iI club considera solo l'opzione della cessione a titolo definitivo per l'ucraino), Massara ha definitivo intanto l'acquisto di Jan Ziolkowski, difensore polacco. La società e il Legia Varsavia si sono accordate sulla cifra di 6 milioni di euro per il trasferimento del centrale 20enne, più un milione di bonus e i 10% sull'eventuale rivendita del giocatore stesso. Ziolkowski arriverà a Roma venerdì.

(gasport)