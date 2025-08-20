Rensch insidia Wesley a destra

[...] Gasperini ha incamerato tutte le informazioni necessarie dal periodo di preparazione e, dopo le prime due sedute di lavoro settimanali a Trigoria sta di certo cominciando a trarre le prime conclusioni per quel che riguarda le sue prime scelte, gli elementi da mandare in campo dall’inizio nella gara dell’Olimpico contro il Bologna di sabato alle 20.45 e chi magari invece può risultare utile nel corso di una gara che si preannuncia non priva di insidie. Con l’inamovibile Svilar tra i pali, è certo anche lo schieramento della difesa a tre, guidata da Mancini al centro e Ndicka a sinistra, mentre la prima scelta da fare sarà quella per il lato destro: Ghilardi ha dato segnali positivi nelle primissime uscite, salvo andare un po’ in difficoltà allo Stirpe contro il Neom. [...] Chi sembra poter avere più chance di giocare dal 1’ rispetto a un nuovo arrivato è Rensch, a discapito di Wesley: l’olandese, che inizialmente Gasperini ha individuato come possibile rinforzo utile per giocare tra i tre centrali di difesa, è parso più lucido del brasiliano nella gara dello Stirpe nel coprire le due fasi e nel fare le scelte giuste più in avanti. Wesley è un calciatore che il tecnico vede chiaramente con un occhio di riguardo (è ormai largamente noto come lo volesse anche all’Atalanta), però una partenza sprint e magari un errore di troppo potrebbero pregiudicarne parte del cammino: Gasp sa anche questo e sta valutando attentamente il da farsi per partire al meglio, collettivamente e dal punto di vista individuale. A sinistra andrà Angeliño, mentre i “favoriti” per la coppia di mediani, sempre considerando che le scelte definitive sono ancora da fare, sono Koné ed El Aynaoui. Tiene banco il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk per il ruolo di centravanti e sarà da vedere se si vorrà replicare la coppia di trequartisti Dybala-Soulé, o se la Joya possa partire in panchina con qualcun altro da schierare in alto a sinistra. [...]