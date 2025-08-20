Rensch insidia Wesley a destra

20/08/2025 alle 09:00.
[...] Gasperini ha incamerato tutte le informazioni necessarie dal periodo di preparazione e, dopo le prime due sedute di lavoro settimanali a Trigoria sta di certo cominciando a trarre le prime conclusioni per quel che riguarda le sue prime scelte, gli elementi da mandare in campo dall’inizio nella gara dell’Olimpico contro il Bologna di sabato alle 20.45 e chi magari invece può risultare utile nel corso di una gara che si preannuncia non priva di insidie. Con l’inamovibile Svilar tra i pali, è certo anche lo schieramento della difesa a tre, guidata da Mancini al centro e Ndicka a sinistra, mentre la prima scelta da fare sarà quella per il lato destro: Ghilardi ha dato segnali positivi nelle primissime uscite, salvo andare un po’ in difficoltà allo Stirpe contro il Neom. [...] Chi sembra poter avere più chance di giocare dal 1’ rispetto a un nuovo arrivato è Rensch, a discapito di Wesley: l’olandese, che inizialmente Gasperini ha individuato come possibile rinforzo utile per giocare tra i tre centrali di difesa, è parso più lucido del brasiliano nella gara dello Stirpe nel coprire le due fasi e nel fare le scelte giuste più in avanti. Wesley è un calciatore che il tecnico vede chiaramente con un occhio di riguardo (è ormai largamente noto come lo volesse anche all’Atalanta), però una partenza sprint e magari un errore di troppo potrebbero pregiudicarne parte del cammino: Gasp sa anche questo e sta valutando attentamente il da farsi per partire al meglio, collettivamente e dal punto di vista individuale. A sinistra andrà Angeliño, mentre i “favoriti” per la coppia di mediani, sempre considerando che le scelte definitive sono ancora da fare, sono Koné ed El Aynaoui. Tiene banco il ballottaggio tra Ferguson Dovbyk per il ruolo di centravanti e sarà da vedere se si vorrà replicare la coppia di trequartisti Dybala-Soulé, o se la Joya possa partire in panchina con qualcun altro da schierare in alto a sinistra. [...]

(Il Romanista)