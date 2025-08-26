Qui Trigoria: Pellegrini al rientro. L’Arena è ok: si gioca a Pisa

Lorenzo Pellegrini oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, chiudendo così l'ultima fase del suo recupero. Il rientro però non cambierà lo scenario: l'ex capitano vivrà da separato in casa, perché la società ha scelto di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno. Una decisione netta, comunicata dal ds Massara: "È una scelta condivisa, ora

verifichiamo se ci saranno opportunità per lui". Il tempo stringe: ci sono pochi giorni per trovare una destinazione, oppure la finestra di gennaio, prima che l'addio a parametro zero diventi inevitabile. [...] Nel frattempo Lorenzo proverà a farsi notare, anche se non ha più né la fascia né le certezze di un tempo. Eppure, dopo la vittoria contro il Bologna, ha esultato attraverso i social: un gesto d'appartenenza che contrasta con il distacco condiviso con la società. Intanto l'Arena Garibaldi ha ricevuto il via libera per l'agibilità: sabato (ore 20.45) si gioca regolarmente a Pisa.

(corsera)