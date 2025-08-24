Qualcosa è cambiato. La Roma è già del Gasp: il Bologna si arrende

Qualcosa è (già) cambiato. C'è una nuova Roma, un nuovo allenatore, un'altra stagione, un nuovo inizio. Forse l'inizio di qualcosa. Della scorsa stagione resta solo il sold out. C'è il tutto esaurito, ma il pubblico non era scontento dell'ingaggio di Gasperini? Invece applaude il tecnico, anche per il tifoso più nostalgico c'è campionato dopo Ranieri. Applaude Wesley che segna dopo otto minuti del secondo tempo con il gentile contributo di Lucumì: l'esterno brasiliano è il giocatore che mancava di più, la Roma negli ultimi anni ha sofferto sulla fascia destra, la sua corsa è un valore in fase offensiva. Applaude Ferguson, la sua vitalità e le tre occasioni nei primi 15 minuti entusiasmano. Applaude Koné, travolgente, qualcuno pensa ancora che si possa vendere? Applaude il rientro di Dybala che torna per 20 minuti di delizia pura. (...) Nelle decisioni Gasperini ha sorpreso, scegliendo Ferguson al posto di Dovbyk e designando El Shaarawy come capitano: soggezione, nessuna. Un uomo solo al comando. Si era già capito quando aveva sfilato la fascia a Pellegrini, mettendolo sul mercato (il ds Massara: «Non gli rinnoviamo il contratto, andrà via nei prossimi giorni o a gennaio»). (...)

(La Repubblica)