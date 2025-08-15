Primavera, lunedì il debutto contro il Parma al Tardini

La Roma Primavera si prepara per l'esordio stagionale. Dopo la preparazione estiva (...), la squadra è pronta a scendere in campo lunedì per la prima giornata di campionato, in trasferta contro il Parma. La partita si giocherà allo Stadio Tardini con calcio d'inizio alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

La formazione di Federico Guidi, pur rinnovata rispetto alla scorsa stagione (...), mantiene l'ambizione di lottare per le posizioni di vertice e magari puntare allo Scudetto, che manca nella bacheca di Trigoria dal 2016. Il grande investimento di questa stagione riguarda l'attacco, con l'arrivo di Antonio Arena, punta classe 2009. Il giovane talento ha già stabilito un record, diventando il più giovane marcatore tra i professionisti in Italia, con un gol segnato a soli 16 anni e 25 giorni in Serie C. Dotato di fisicità e fiuto del gol, Arena si prepara a partire titolare. In difesa, Nardin sarà il perno centrale, mentre sulle fasce spingeranno Lulli e Cama. Il centrocampo si preannuncia ricco di qualità, con Di Nunzio nel ruolo di playmaker (...) affiancato da Coletta e Bah (...). Tra le possibili sorprese, spicca Scacchi, jolly offensivo che affronta la sua prima vera stagione in Primavera, già blindato con un contratto da professionista.

