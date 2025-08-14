Primavera ko con l'Ostiamare di De Rossi

Si è conclusa con una sconfitta per 2-0 l'ultima amichevole della Roma Primavera, che ieri ha affrontato l'Ostiamare. La squadra di Serie D, di proprietà di Daniele De Rossi, si è imposta grazie alle reti messi a segno in avvio di primo tempo. [...] Con questa prova i baby chiudono la fase di preparazione estiva. Ora l'attenzione si sposta sull'esordio in campionato, fissato per lunedì prossimo alle 16:30 contro il Parma. Il focus è soprattutto su Arena, attaccante classe 2009 preso dal Pescara in estate. Il ragazzo è il più giovane giocatore ad aver segnato tra i professionisti in Italia a 16 anni e 25 giorni.

(corsport)