Pressing Sancho

IL TEMPO (L. PES) - Una questione privata, anzi, privatissima. L'ultima parola, nonché quella che conta davvero, sulla vicenda Sancho-Roma spetta all'attaccante inglese. Da giorni ormai i giallorossi inseguono, con più o meno convinzione, il sì dell'ex stella del Dortmund, che ad oggi però non è ancora arrivato. E non si tratta più di questioni economiche o di accordo tra i club; tutti gli ostacoli sono stati superati, quello che manca è l'ok dell'ala tanto desiderata da Gasperini. Proprio grazie al pressing del tecnico, la trattativa non si è arenata a inizio settimana, e Massara ha abbandonato ogni assalto a possibili alternative. Nella testa dell'allenatore piemontese c'è solo Sancho.

Lo sanno bene i Friedkin, che sono entrati nella trattativa con l'obiettivo di convincere il giocatore, come spesso hanno fatto anche in passato, sognando un altro viaggio in aereo con un colpo per i tifosi. (...) Come detto, l'ostacolo non è di natura economica, bensì di scelta di vita e progettuale. Roma e Manchester hanno trovato un accordo in maniera rapida, con gli inglesi che dall'altra parte fanno altrettanto pressing affinché si concretizzi la cessione, per un prestito con obbligo di riscatto da 19 milioni più bonus, scendendo anche leggermente dalle richieste iniziali.

Accordi trovati anche con gli agenti sia sulle commissioni che sullo stipendio di Sancho, che però non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. (...) Entro il weekend se ne saprà di più, con Massara che al momento ha bloccato ogni idea alternativa, ma che deve farsi trovare pronto, in caso, a virare su altri obiettivi che nel frattempo diminuiscono.

Rowe è andato al Bologna e Fabio Silva si avvicina al Dortmund: il tempo stringe e l'all-in su Sancho nasconde diversi rischi. In entrata prosegue la lunghissima trattativa col Legia Varsavia per Ziolkowski (titolare ieri sera nel playoff di Conference League), giovane difensore inseguito dai giallorossi. Distanza sulle richieste del cartellino e sulla percentuale di rivendita, ma la fiducia resta alta sulla buona riuscita. A Trigoria prosegue in parallelo il lavoro sulle uscite per provare a regalare ulteriori rinforzi a Gasperini. Salah-Eddine e Darboe restano i veri e propri esuberi da piazzare, col Cagliari che resta interessato all'olandese e il Bari che ci prova per il centrocampista. Ma Massara proverà fino all'ultimo a cedere anche Dovbyk per far spazio a un nuovo centravanti. Fino a questo momento, nessuna offerta recapitata per l'ucraino, sul quale resta l'interesse del Villarreal, che non andrebbe oltre un prestito: opzione non gradita dalla Roma. Anche il Napoli lo ha messo nella lista dei sostituti di Lukaku, ma gli azzurri puntano forte su Hojlund.

Più complesse le uscite di Baldanzi ed El Shaarawy, che però non hanno convinto il tecnico e rimangono tra i nomi sul mercato. Ufficiale, infine, il passaggio di Cherubini in prestito secco alla Sampdoria. Dal mercato al campo, oggi è tempo di parole e Gasperini parlerà alle 14 nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio di domani col Bologna. Ora si fa davvero sul serio.