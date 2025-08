Pressing e idee: la Roma cresce bene. Koné-El Aynaoui, la coppia è giusta

Lo studente ha ottime potenzialità. Ecco, di solito quando i colloqui scolastici dei genitori iniziano così, poi finiscono con lo psicodramma. E invece qui no. E invece Gasperini può sorridere, perché la Roma si applica, è sul pezzo, segue. Per carità, non sempre riesce, qualche errore grave qua e là si nota ancora. Ma di sicuro ci prova, non è svogliata. Siamo dentro una rivoluzione filosofica, s'è capito. Con la scorsa stagione in comune c'è poco. La difesa a tre, ok. Diversi interpreti, certo. Ma il resto è (già ora) tutto diverso. [...] El Aynaoui è l'esempio perfetto: recuperatore di palloni, ottime letture delle linee di passaggio, sempre con la testa proiettata in avanti e col primo controllo orientato verso la porta avversaria. La coppia con Koné, in mezzo al campo, promette bene. E lo farà ancor di più quando il numero 17 avrà la capacità di stare dentro le partite sempre, abbandonando quel pizzico di presunzione che sembra accompagnare ogni tanto i suoi movimenti. [...] La verticale Wesley-Soulé cresce bene come la Roma tutta, con ricerca alternata di triangolazioni, profondità e giocate sullo stretto. Molto di quanto creato dalla Roma ieri in Francia è arrivato dalla fascia destra, molto più che la scorsa stagione quando le uscite e le costruzioni erano affidate al piede di Angelino a sinistra. [...] Il pressing, marchio di fabbrica riconoscibilissimo, porta i difensori in zone di campo in passato inesplorate. E che lo faccia anche Hermoso, non esattamente centrale nel progetto, è il migliore dei segnali. Proprio con una pressione di Koné è arrivato il raddoppio di Soulé, bravo a chiudere con il sinistro dalla sua posizione preferita. [...] Le preoccupazioni sono tutte per i guai fisici: la distrazione muscolare di Ndicka a tre settimane dal via del campionato, a maggior ragione per uno che nello scorso torneo non aveva saltato neppure un minuto. E pure la lieve distorsione alla caviglia di Soulé. Però qui Gasp può incidere poco. [...]

(Corsera)