Preso Tsimikas: arriva in prestito dal Liverpool

IL TEMPO (L. PES) - Il sette l'otto, uno in fila all'altro, per poi aggiungerne altri in queste ultime ore di mercato. Dopo lo sbarco di ieri mattina di Ziolkowski, settimo colpo dell'estate giallorossa, ora è il turno di Tsimikas. Nella serata di ieri Roma e Liverpool hanno chiuso l'accordo per il prestito secco e gratuito (i giallorossi copriranno l'ingaggio) del laterale sinistro greco che nelle prossime ore raggiungerà la Capitale. L'ottavo rinforzo per Gasperini garantirà al tecnico un alternativa in più sulla fascia sinistra dopo la partenza di Salah-Eddine in prestito con diritto di riscatto al Psv (fissato attorno agli 8 milioni). Il difensore polacco (vestirà la maglia 24), invece, dopo le visite e la firma sul contratto di ieri, sarà annunciato in giornata e farà ritorno in Polonia dove è stato convocato dalla nazionale.

In questi ultimi tre giorni di mercato Massara resta alle prese con la rivoluzione dell'attacco tra entrate e uscite. Il nome forte sul mercato resta quello di Dovbyk, ma l'unica possibilità per l'ucraino resta il Milan, dove andrebbe con entusiasmo. L'ultima idea dei giallorossi è lo scambio col Milan con Gimenez a Trigoria, anche se il messicano vorrebbe restare in rossonero. Ieri sera anche il ds Tare ha parlato della possibilità di portare a termine l’affare. “Stiamo valutando anche un’alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile. Solo nel caso di uno scambio, altrimenti resteremo così”. Situazione molto chiara: se il Milan riuscirà a convincere l'attaccante e il suo entourage al trasferimento alla Roma lo scambio si farà altrimenti entrambe rimarranno così. Ore decisive anche per l’arrivo dell'ala sinistra, con il ds giallorosso a caccia del nome giusto. Tra le alternative restano George e Dominguez. Sempre che Sancho non cambi improvvisamente idea. Ultimi dettagli per il prestito di Baldanzi al Verona, si tratta per Romano al Cagliari così come col Bari per Darboe: resta il nodo della percentuale di rivendita.