Pista per l'attacco: ecco Fabio SIlva

La Roma è attivamente sul mercato alla ricerca di un attaccante esterno sinistro, con Fabio Silva del Wolverhampton come nome più quotato. Sul portoghese c'è già un'offerta di 16 milioni dal Borussia Dortmund e l'interesse di altri club, ma il DS Massara cercherà di affondare il colpo.

La necessità di rinforzi è stata ribadita da Gian Piero Gasperini, che dopo un incontro "molto positivo" con la proprietà Friedkin ha dichiarato: "Sì, mi aspetto un attaccante. (...) Loro mi hanno detto cose molto importanti e spero che verranno realizzate." Massara è impegnato a lavorare in accordo con le richieste del tecnico, in un mercato che si avvicina alla chiusura.

Oltre alla priorità per l'attacco, si attende l'ufficializzazione di un nuovo difensore (Ziolkowski). Per quanto riguarda Dovbyk, Gasperini ha rassicurato sul suo futuro: "Sotto il piano atletico è in crescita e si sta impegnando molto. (...) A me piacciono tutti i giocatori della Roma e finché sono qui darò il massimo per lavorarci." Nonostante ciò, Gasperini resta in attesa dell'attaccante desiderato ormai da settimane.

(gasport)