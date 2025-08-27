Pisa sold out ma scoppia la polemica

Le polemiche sono scoppiate immediatamente sui social e sulle frequenze radio. Il coro comune? «I prezzi sono vergognosi». Il costo del singola tagliando per il settore ospiti scelto dal Pisa era di 49 euro (compresi 4 euro di prevendita), una cifra nettamente superiore alla media, ma in linea con gli altri settori dell'Arena Garibaldi, dove un posto in tribuna arriva a 199 euro e per i disabili a 79 euro. I tifosi della Roma hanno risposto ugualmente presenti con il sold out per la prima trasferta stagionale, [...] ma hanno fatto sentire la loro voce anche perché lo stadio non è tra i più moderni in Italia (la zona dedicata al romanisti, tra l'altro, non ha la copertura).

Anche le modalità di vendita non hanno convinto considerando che siamo nel 2025 e la tecnologia è alla portata di chiunque. I biglietti del settore ospiti erano acquistabili solo

dai residenti nella provincia di Roma nei punti vendita fisici e in modalità cartacea. Il Pisa, dopo le proteste, ha dato il via libera alla vendita online, però la frittata era ormai fatta. Il resto dello stadio, in ogni caso, è rimasto interdetta al romanisti residenti fuor dalla città: per gli altri settori, infatti, bisogna avere la Pisa Card. In sostanza un tifoso della Roma che abita in Toscana o all'estero sarà costretto a vedersi la partita in tv.

(corsport)