PISA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ferguson davanti, incognita Dybala. Ballottaggio Hermoso-Celik

È il giorno di Pisa-Roma. Questa sera alle 20:45, i giallorossi di Gasperini scenderanno in campo all'Arena Garibaldi per la seconda giornata di campionato, con l'obiettivo di bissare il successo inaugurale ottenuto contro il Bologna. Il tecnico capitolino sembra orientato a confermare la formazione vista contro i felsinei, con l'unico ballottaggio vero e proprio che sembra essere quello tra il rientrante Zeki Celik (squalificato alla prima giornata) e Mario Hermoso, che ha convinto tutti alla prima uscita. Dubbio poi su Paulo Dybala, che spinge per un posto da titolare sulla trequarti: nel caso lo affiancherebbe Matias Soulé, con El Shaarawy in panchina.

In difesa, davanti a Svilar e oltre al ballottaggio di cui sopra, sicuri del posto Mancini e N'Dicka. Sulle corsie esterne agiranno Wesley e Angelino, mentre in mezzo al campo spazio ai confermati Koné e Cristante, con El Aynaoui che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Detto del dubbio Dybala sulla trequarti, dal 1' ci sarà Soulé così come Ferguson, che ha scalzato dalle gerarchie il partente Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

TUTTOSPORT - Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui, Ferguson.

IL MESSAGGERO - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.