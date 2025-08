Pisa-Roma, il 22 o il 25 agosto la verifica finale sull'Arena Garibaldi. Il sindaco Conti: "I lavori procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto"

Tra mercato e stadio, ieri il Pisa ha fatto il pieno di buone notizie: è stata infatti la giornata chiave per sbloccare l'affare Nzola, il cui arrivo dalla Fiorentina è ormai cosa fatta, e al contempo quella del sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza all'Arena Garibaldi per valutare lo stato di avanzamento del lavori. Che, come sottolineato dal sindaco Michele Conti, stanno procedendo «nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto». [...]

In parallelo al mercato, vanno avanti gli interventi di adeguamento dell'Arena Garibaldi, con un orizzonte ben delineato: la prima gara casalinga di campionato, il 30 agosto contro la Roma. «Tutte le ditte incaricate stanno lavorando intensamente, anche su doppi turni e con più squadre, nell'interesse della città, della tifoseria e della società nerazzurra», ha rimarcato Conti. La verifica finale sull'impianto ci sarà il 22 o il 25 agosto.

(corriere fiorentino)