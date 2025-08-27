Pisa, quasi 50 euro per una curva: “Piega pericolosa”

[...] Ieri pomeriggio è scattata la prevendita di Pisa-Roma e nel giro di poche ore è stata venduta gran parte dei biglietti per la gara di sabato sera all'Arena Garibaldi. Tutto bene? Non proprio. L'attesa per il ritorno dei nerazzurri nel loro stadio per una partita di serie A dopo 34 anni è stata infatti parzialmente guastata proprio dal costo dei tagliandi: dai 45 euro per curva nord e settore ospiti (più 4 del diritto di prevendita) ai 195 della tribuna superiore, passando per i 65 della gradinata (scoperta). Prezzi ritenuti eccessivi da molti sostenitori pisani, che sui social non hanno mancato di esprimere delusione e rabbia e annunciando, a malincuore, la rinuncia alla corsa al biglietto. Di contro, però, c'è chi ha allargato virtualmente le braccia, in riferimento a un trend esteso ormai a tutta la A, salvo sporadiche eccezioni.

Nel mirino dei supporter, in particolare, le tariffe per la Curva Nord, il settore popolare, dove i pur pochi tagliandi a disposizione (complice l'elevata quota di abbonamenti registrati) sono andati rapidamente esauriti. Per Marco Biondi, consigliere comunale di opposizione (Pd), portare a 49 euro il costo dei biglietti di curva «è un segnale pericoloso e profondamente sbagliato. Il calcio, a Pisa, è identità, coesione e cultura popolare, per questo deve essere accessibile. Credo fortemente che la società debba rivedere la propria politica dei prezzi, soprattutto per le curve».

[...] Le proteste sono giunte pure dalla capitale. E non hanno interessato solo i prezzi, giudicati sproporzionati per l'Arena, un impianto comunque datato, al netto dei lavori di adeguamento realizzati in estate: sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale

sulle manifestazioni sportive, è stato infatti disposto l'accesso al settore ospiti (da

1,100 posti) unicamente ai residenti nella provincia romana, in possesso della tessera del tifoso. E i biglietti - altro motivo di contestazione - non potevano essere comprati online bensì soltanto nei punti vendita del circuito Ticketone dislocati tra Roma e provincia.

Una beffa pure per i (non pochi) toscani di fede giallorossa che pregustavano la possibilità di assistere al match insieme ai compagni di tifo nell'unico spicchio dell'Arena che non sarà colorato di nerazzurro.

(corriere fiorentino)