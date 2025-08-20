Pioli: "Io in Nazionale? Credevo Ranieri accettasse per chiudere una carriera meravigliosa"

LA REPUBBLICA - Nell'intervista concessa al quotidiano, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche della panchina della Nazionale, affidata a Gattuso dopo l'esonero di Spalletti. L'ex allenatore del Milan era uno dei candidati insieme a Claudio Ranieri. Pioli ha commentato così la scelta: "Gattuso è l'uomo giusto. Anche io accostato? Mi ha fatto piacere ma in questo momento non è quello che voglio, amo la routine dei club. Credevo che Ranieri accettasse, per chiudere una carriera meravigliosa."