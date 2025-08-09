Pillole inglesi: Ferguson col gruppo, l'arrivo di Ranieri, Dovbyk e i bagarini

IL TEMPO - Evan Ferguson ha completamente smaltito il leggero affaticamento alla coscia accusato nella gara contro il Lens (ha saltato l'Aston Villa) e ieri è tornato a disposizione di Gasperini. Che ora punta a recuperare completamente, in vista del Bologna, pure Dybala e N'Dicka, attesi in gruppo alla ripresa dei lavori dopo i giorni di riposo che saranno concessi al rientro in Italia.

Non è stato un viaggio semplice quello di Claudio Ranieri alla volta dell'Inghilterra, nazione che gli ha regalato tante gioie in passato. Stavolta, per l'ultima fase di preparazione estiva della Roma, non è stato così, con un volo che invece di atterrare a Birmingham è stato spostato sull'aeroporto di Manchester per via di un incidente in pista. Il consulente dei Friedkin non è riuscito quindi ad assistere all'amichevole con l'Aston Villa, raggiungendo soltanto ieri St. George's Park, dove ha incontrato Gasperini, Massara e tutta la squadra.

Ebbene si, esistono anche i rivenditori seriali di autografi. E sono arrivati anche nel centro sportivo che ha ospitato gli allenamenti dei giallorossi: una coppia di inglesi si è presentata a bordo campo nella seduta aperta al pubblico con una serie di maxi-foto dei giocatori della Roma, cercando di convincerli, mischiati in mezzo alla folla composta da veri tifosi, a firmargliele. Ma i calciatori della Roma non sono cascati nel «tranello»: prima Mancini li ha snobba-ti, anche grazie alla segnalazione di alcuni tifosi, e poi pure Dovbyk ha capito le intenzioni dei due, avendo notato che agli stessi aveva già firmato diverse foto.