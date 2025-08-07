Pillole dal ritiro: Gasp spinge senza tregua, Ferguson torna oggi

IL TEMPO - Non è neanche un mese che ha realmente iniziato la sua avventura a Roma - la squadra si è radunata il 13 luglio a Trigoria - ma Gasperini ha già dimostrato a società e squadra che lui, anche in giallorosso, resterà sé stesso. Senza cambiare di una virgola nei suoi atteggiamenti negli allenamenti e nelle richieste fuori dal campo, spronando di continuo il gruppo a seguire le sue indicazioni e mantenendo la dovuta rigidità nelle regole date ai suoi ragazzi.

Evan Ferguson è stato costretto a restare a guardare i compagni di squadra nell'impegno contro l'Aston Villa per via di un leggero affaticamento muscolare alla coscia accusato al fischio finale della partita con il Lens, in cui aveva giocato il secondo tempo ed era andato in gol a ridosso del novantesimo. Le sue condizioni non destano preoccupazione alcuna allo staff medico, che già oggi conta di rimetterlo a disposizione di Gasperini nell'allenamento aperto al pubblico nel centro sportivo St. George's Park. Ieri sono rimasti fuori dalla distinta anche Dybala e N'Dicka (risentimento sciatalgico).

La Roma giocherà a Frosinone l'ultima amichevole prima del via con il campionato, previsto il 23 agosto con la sfida al Bologna. I giallorossi, vista l'impossibilità di giocare allo Stadio Olimpico, alle prese con i lavori di sistemazione del manto erboso dopo la lunga serie di concerti, affronteranno allo Stirpe il Neom SC, squadra araba allenata da Galtier. L'ottavo match estivo sarà l'occasione per i tifosi di dare l'ultima carica in vista della nuova stagione.